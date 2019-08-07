عمادي: انتهاء كافة التجهيزات بمقار بعثة الحج والحملات في المشاعر المقدسة

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد أسد عمادي انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بمقار البعثة والحملات في المشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة ومنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ولم يتبق سوى بعض اللمسات الأخيرة، مؤكداً توافر جميع الخدمات الضرورية في هذه المقار بما تساعد الحجاج في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. جاء ذلك بعد الجولة التفقدية التي قام بها عمادي إلى مخيمات البعثة وحملات الحج الكويتية في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة ، ورافقه في الجولة نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري ولجنة المشاعر وعدد من رؤساء فرق ولجان البعثة.

وقال عمادي في تصريح صحافي: لقد وقفنا على كافة التجهيزات وتم الاطمئنان على جهوزية هذه المخيمات والمقار لاستقبال الحجاج بدءاً من 8 ذي الحجة، مشيراً إلى أن كافة الأمور هذا العام أفضل من سابقه من حيث التجهيزات وتطوير الخدمات في المشاعر، مضيفاً: إن كل ذلك يعطينا مؤشرات إيجابية حول ارتياح الحجاج بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد بإجراءات الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية التي قامت بتوزيع المواقع هذا العام بوقت مبكر وهو ما ساهم في تجهيزها بوقت كاف. وأشار إلى أنه اطلع خلال الجولة التفقدية على تجهيزات العيادات في المشاعر المقدسة كما اطلع على المداخل والمخارج والتأكد من توافر جميع المرافق التي يحتاجها الحجاج.

وقدم عمادي شكره إلى المهندسين وكذلك لجنة المشاعر في البعثة الذين بذلوا جهوداً كبيرة حتى تظهر هذه المخيمات بصورة مميزة ترضي حجاج دولة الكويت.

ومن جهته، قال نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري: لقد قمنا بزيارة مقار ومخيمات البعثة والحملات في المشاعر المقدسة، واطمأننا على جهوزيتها لاستقبال حجاج دولة الكويت، مؤكداً أنه تم تشيد هذه المخيمات بأحدث الخدمات كما تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم على أكمل وجه.

وأثنى المطيري على الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة المشاعر في البعثة حتى تم هذا الإنجاز ، مشيراً إلى أن جميع اللجان أدت وتؤدي دورها بشكل كامل