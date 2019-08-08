أعلنت منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حصولها على مساهمة مالية جديدة من الكويت تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار لدعم الزراعة ومكافحة الجوع في سوريا والمساعدة في تعزيز أمنها الغذائي والتغذوي.

وقالت المنظمة في بيان أمس الاربعاء ان الكويت و(فاو) عززتا شراكتهما لمساعدة المزارعين والرعاة السوريين على التعافي وتعزيز أمنهم الغذائي والتغذوي بمساهمة مالية كويتية تبلغ ثلاثة ملايين دولار لمساعدة حوالي 20 ألفا من السكان الأكثر ضعفا وعائلاتهم.

واكد المدير العام المساعد لمنظمة (فاو) عبدالسلام ولد أحمد أن “من شأن مساهمة الكويت السخية في الوقت المناسب تحقيق عدة أهداف بعيدة المدى في سوريا بتكثيف جهود (فاو) لدعم المجتمعات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي وإطلاق أنشطة تعزيز صمود المجتمعات الزراعية مع تحسين الأمن الغذائي والتغذية”.

وأفاد ان الكويت و(فاو) على صعيد أوسع تعملان بشكل متزايد لمكافحة الجوع وسوء التغذية ومساعدة المجتمعات المنكوبة في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا وخارجها في دول مثل اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.

وأوضح أن مساهمة الكويت ستساعد نحو 20 ألفا من المزارعين والرعاة الضعفاء وعائلاتهم لاسيما تلك التي تعولها نساء في درعا والسويداء ودير الزور وحماة عن طريق تقديم بذور الخضراوات وأدوات الري والأعلاف بالإضافة إلى دعم إعادة تأهيل مشاتل محاصيل الأعلاف والتدريب على الممارسات الزراعية الأفضل.

واكد ولد احمد أن شراكة الكويت مع (فاو) “تعكس الطموح المشترك المتمثل بتعزيز القدرة على الصمود وتحسين حياة الفئات الأكثر ضعفا في سوريا” حيث تسعى المنظمة الدولية إلى بناء القدرة الإنتاجية للأسر الزراعية الأكثر تضررا في المناطق الريفية من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب الفني المكثف.

وأشار الى أن الأزمة المطولة المصحوبة بموجة الجفاف الأكثر حدة منذ عقود تسببت في إضعاف الإنتاج الزراعي السوري بشدة ما أدى إلى وجود أكثر من ستة ملايين شخص يواجهون الجوع ويكافحون بشكل متزايد لإطعام أسرهم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.