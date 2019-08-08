طقس عطلة نهاية الأسبوع: شديد الحرارة والرياح مغبرة

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة نهارا وحارا في الساعات الأولى من الليل وحارا نسبيا في آخره.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد لا تزال تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا تكون أغلبها في صورة رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة مثيرة للغبار قد تنخفض معها الرؤية الافقية أحيانا على بعض المناطق.

وأوضح القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية أحيانا وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 48 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 7 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و 36 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم غد الجمعة أفاد بأنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وحول الطقس ليل غد بين القراوي أنه يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و 35 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 48 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 15 و 42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و 35 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.