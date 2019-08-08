أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الخميس عن فتح تحقيق حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك تداولتها الصحف الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال المدير التنفيذي للجهاز الدكتور عبدالله العويصي في بيان صحفي إن الجهاز أرسل فريقا له صفة الضبطية القضائية لرصد تلك التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها وذلك تماشيا لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2007.

وأضاف العويصي أن الجهاز مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احتكار بعض التجار للسوق المحلي والسعي لبناء اسواق عادلة في بلدنا الكويت داعيا الجميع تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لمؤسسات الدولة المعنية.

وطالب في كتاب رسمي موجه الى وزارة التجارة والصناعة بتزويد الجهاز بالمستندات والبيانات التي تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة.

وجهاز حماية المنافسة هو جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للاشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تفضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين.