قدم نائب رئيس الرابطة الكويتية للمسالك البولية التابعة للجمعية الطبية الكويتية الاستشاري دليم الهاجري خبراته في علاج أمراض الذكورة بإلقاء محاضرتين خلال أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية في نسخته ال17 والمنعقد في ماليزيا خلال الفترة من السابع حتى العاشر من أغسطس الجاري.

وقال الاستشاري الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان المحاضرة الأولى كانت عن دور الجراحات المايكروسكوبية المطورة في امراض الذكورة وبالأخص في علاج دوالي الخصية والآلام المزمنة لها.

واضاف أن الجراحات المايكروسكوبية اثبتت دورها في ايجاد حل فعال لهذا النوع من حالات دوالي الخصية والآلام المزمنة من خلال ربط الأوردة والأعصاب حيث تشير الدراسات الحديثة الى ان اكثر من 80 في المئة من الحالات تتحسن وتختفي بعد اجراء الجراحة.

واوضح ان الجراحات المايكروسكوبية أثبتت نجاحات في انعدام الحيوانات المنوية ودوالي الخصية لافتا الى ان هذا النوع من الجراحات يعد عاملا اساسيا لأي طبيب متخصص في امراض الذكورة وهي جزء من برنامجه التدريبي في الحصول على هذا التخصص الدقيق.

وبالنسبة للمحاضرة الثانية قال الهاجري انها كانت عن آخر المستجدات العلمية والطبية في علاج مرض البيروني وهو مرض تليف في العضو الذكري يؤدي الى انحراف وتقلص العضو مفيدا بان تلك العلاجات اثبتت نجاحات مهمة بنسبة تتراوح ما بين 40 و 60 في المئة.

وبين ان المستجدات في علاج مرض البيروني تتضمن بخلاف العمليات الجراحية والأدوية العلاج بالموجات التصادمية والعلاج بأجهزة الشطف وشد العضو وكذك استخدام الابر التي توضع على منطقة التليف بشكل مباشر وتسمى إبر (CCH).

واضاف ان هذه المستجدات فتحت آمالا جديدة لهذا النوع من المرضى وقللت أيضا نسبة التعرض لعمليات جراحية معقدة مفيدا بأن هذه العلاجات متوفرة في الكويت وموجودة في مركز صباح الأحمد لجراحة الكلى والمسالك.

وحول المؤتمر السنوي للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية قال الدكتور الهاجري انه يعتبر الأكبر والأبرز في مجاله على مستوى آسيا بالاضافة إلى كونه منصة مهمة لتوسيع مدارك المعرفة والتواصل مع زملاء المهنة في هذا المجال.

واشار الى ان الخبراء في مجال جراحة الكلى والمسالك اتفقوا خلال انعقاد المؤتمر على تنظيم دورات تدريبية لأطباء جراحات المسالك العامين ودورات لأطباء في مجال التدريب موضحا ان ذلك يرفع من مستوى العمل في هذا المجال الطبي.

واكد أهمية مشاركة الكويت في المؤتمرات القادمة للجمعية التي تعتبر الكويت عضوا رسميا فيها مضيفا انه يعمل على تفعيل الأنشطة الكويتية بالجمعية من خلال المشاركات في إلقاء المحاضرات وإجراء دورات تدريبية.

وشارك في مؤتمر هذا العام اكثر من 200 متحدث عالمي متخصص في امراض جراحة المسالك البولية بحضور اكثر من 2500 مشارك يمثلون اهم المراكز الطبية العالمية في 25 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأستراليا وهونغ كونغ.

يذكر ان الجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية تأسست من قبل خبراء واطباء آسيويين في مدينة (فوكوكا) اليابانية عام 1990 فيما تتخذ من سنغافورة مقرا لها وتهدف لترويج جراحة المسالك البولية في آسيا وتحسين رعاية المرضى في المنطقة التي تضم 60 في المئة من سكان العالم.

وتضم الجمعية حاليا عضوية 25 رابطة وطنية آسيوية من بينها الرابطة الكويتية للمسالك البولية التابعة للجمعية الطبية الكويتية.