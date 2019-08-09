دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة قائدي المركبات مستخدمي طريق الأرتال مقابل جواخير الوفرة إلى توخي الحيطة والحذر لانخفاض الرؤية بسبب وجود تجمعات رملية وتقلبات الأحوال الجوية هناك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم توجيه عدد من الفرق والدوريات الأمنية من قطاعات المرور والأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت للعمل على إزالة تلك التجمعات الرملية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية على استعداد لمواجهة أي طارئ كما أن غرفة عمليات هاتف الطوارئ (112) مستعدة لتلقي أي بلاغات للتعامل معها.