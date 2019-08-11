وفيات يوم الاحد 11 اغسطس 2019

لولوه ناصر محمد السنعوسي، زوجة/ بدر ضاحي العجيل، 78 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشامية، ق6، شارع عبدالله مجرن الرومي، م27، تلفون: 99226677، النساء: السرة، ق1، ش14، م315، تلفون: 50001088

أنور حسين محمد قاسم، 51 عاماً، «شيع»، بنيد القار، حسينية عاشور، تلفون: 66008878

عبداللطيف ماجد علي التمار، 64 عاماً، «شيع»، الرجال: الشامية، ق6، ش63، م5، ديوان التمار، تلفون: 62226105، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش28، م2، تلفون: 64236555