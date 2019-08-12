وفيات يوم الاثنين 12 اغسطس 2019

سكينه حسن علي قبازرد، أرملة/حسين علي عبدالله، 85 عاما، «شيعت»، رجال: مسجد الوزان، مشرف، ت: 99647667، نساء: حسينية أم البنين، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، «العزاء رجال ونساء اعتبارا من الغد الثلاثاء»، ت: 99755266.

طاهر بدر طاهر الوزان، 66 عاما، «شيع»، رجال ونساء: حسينية بوحمد، الدعية، ت: 66234426، نساء: فترة العصر فقط، ت: 66669385.

طرقيه مبارك السمران، أرملة/محمد فالح السهيجان، 79 عاما، «شيعت»، رجال: الصباحية، ق4، ش8، م235، ت: 97676747، نساء: الصباحية، ق2، ش7، م287، ت: 99727886.

حامد محمد رضا معرفي، 29 عاما، «يشيع الخامسة عصر الثلاثاء»، رجال: حسينية معرفي الجديدة، شرق، ت: 96622663، 66662742، نساء: دار معرفي، الدسمة، ق1، شارع مبارك مطلق الردعان، ت: 65007777.