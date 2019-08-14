السوبر الأوروبي .. ما لا تعرفه عن السيدة فرابار حكم مباراة ليفربول وتشيلسي

تحدث متابعي الساحرة المستديرة عن مباراة كأس السوبر الأوروبي حيث نال اهتمامًا كبيرًا خاصًة بعد إعلان اليويفا عن حكم المباراة.

ودخلت السيدة الفرنسية “ستيفاني فرابار” التاريخ بعدما أعلن الإتحاد الأوروبي “يويفا” عن إسناد مباراة كأس السوبر الأوروبي إلى طاقم تحكيم نسائي خالص.

وتدير “ستيفاني” لقاء تشيلسي وليفربول بالسوبر الأوروبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويعاونها السيدات مانويلا نيكولوسي وميشيل أونيل، داخل عرين “فودافون آرينا” بمدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

يذكر أن الطاقم التحكيمي هو ذاته الذي أدار نهائي كأس العالم للسيدات والتي توجت به منتخب الولايات المتحدة بهدفين نظيفين على حساب المنتخب الهولندي.

– ستيفاني أول امرأة تقود مباراة كبرى للرجال :-

تعد الفرنسية ستيفاني فرابار، أول امرأة تقود مباراة أوروبية للرجال، كما أنها نالت لقب أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي بالقسم الثاني.

– إنجازات الحكم الفرنسية:-

قادت الفرنسية مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات بين انجلترا وصاحبة الديار هولندا عام 2017.

وأدارت أيضًا مباراة نهائي كأس أوروبا تحت 19 عام للسيدات بتركيا .

وحصلت فرابار على اعتمادها حكمًا دوليًا في عام 2014، لتدير مباراتين في عام 2015 بكأس العالم للسيدات، وفي 2018 أيضًا بنفس البطولة تحت ال 20 عام.

وأدارت 14 مباراة تحكيميًا خلال الموسم المنصرم بالدرجة الثانية، ويعد يوم 19 من أبريل الماضي هو آخر مباراة تديرها بين بيزييه وفالنسيان والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة (6/5) .

وما يميز السيدة الفرنسية صاحبة ال 35 عام، أن سيرتها الذاتية تخلوا من الأزمات أو الإخفاقات .