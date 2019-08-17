برشلونة يعلن تفاصيل إصابة سواريز

وأكد النادي الكتالوني أن سواريز يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق اليمنى، ولم يتحدد بعد مدة غيابه بصورة دقيقة، إذ أنه من المنتظر أن يقوم اللاعب بفحوص أخرى للوقوف على مدى تأثر العضلة بالإصابة.

وغادر المهاجم الأوروغوياني أرضية ملعب “سان ماميس” بعد مرور 36 دقيقة فقط من عمر المباراة متأثرا بهذه بالإصابة، مع توقع العديد من التقارير غيابه لمدة لا تقل عن شهر.