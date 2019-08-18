استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 303ر0 دينار في حين تراجع اليورو إلى 337ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأسبوع الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 369ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 310ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.