وفيات يوم الاحد 18 اغسطس 2019

صقر راشد سعد الجويسري، «59 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق2، ش5، م38، للنساء: المنقف، ق1، ش143، م7، ت: 97309888 – 90948739.

لافي محمد قصاب العنزي، «23 عاماً»، شيع، العزاء بالمقبرة فقط، ت: 55620009 – 96619189.

حصة يوسف فلاح المطيري، «22 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء بالمقبرة فقط، للنساء: صباح الناصر، ق2، ش4، م18، ت: 66033410 – 99794141.

محمد يوسف جوهر البناي، «42 عاماً»، شيع، للرجال: صالة دسمان، الروضة، «ملاحظة أول يوم بالمقبرة»، للنساء: السلام، ق5، ش512، م35، ت: 90091331 – 97396963.

عبدالمحسن جاسم محمد أمان، «عامان»، شيع، للرجال: العزاء بالمقبرة، للنساء: العدان، ق8، ش20، م2، ت: 99389198.

محمد هوشان عبدالله الماجد، «88 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع أحمد الغانم، م28، للنساء: الفيحاء، ق9، ش91، م11، ت: 98924900.

منى ناصر محمد الغانم، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: السرة، ق5، شارع حمد الرومي، م55، للنساء: القرين، ق2، ش6، م7، ت: 94443461 – 99995523.

شاهة شهاب حبيب محمد، أرملة عبدالرحيم محمد علي عبدالغفور، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: السالمية، ق4، ش3، م12، خلف مجمع مريم، ت: 66664026.

شيخة صالح عبدالعزيز الدويسان، زوجة عبدالرحمن أحمد الفرحان، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: السرة، ق4، ش17، م6، للنساء: حطين، ق3، ش311، م24، ت: 99058382 – 25220831.

عباس رضا علي مراد، «89 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية البلوش، الجابرية، للنساء: الجابرية، ق6، ش101، م131، «العزاء عصراً فقط»، ت: 51111250.

ضحية عمر معيكل العازمي، زوجة فلاح صانوت العازمي، «56 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، بمقبرة صبحان، الظهر، ق4، ش1، م61، ت: 94448924 – 65088898.