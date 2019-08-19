خطأ يرتكبه مستخدمو آيفون يهلك البطارية

إذا لاحظت أن بطارية هاتفك “الآيفون” أخذت تضعُف شيئا فشيئا، فإنه من الوارد أن يكون الأمر ناجما عن أمرين اثنين، بحسب خبراء تقنيين.

وبحسب موقع “shefinds”، فإن الاحتمال الأول هو أن تكون البطارية في حاجة إلى الاستبدال لأنها بلغت درجة متقدمة من التلف، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون ضعف البطارية ناجما عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرون من مستخدمي “آيفون”.

وأوضح المصدر أن الطريقة المثلى للحفاظ على البطارية في هاتف “آيفون”، هي الإبقاء على نسبة الشحن بين 40 و80 في المئة، أي أنك مدعو إلى الشحن باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0 في المئة.

ويعتقد كثيرون أن بطارية هاتف “آيفون” تتضرر حين تبقى موصولة بالشاحن ، بعد بلوغ نسبة 100 في المئة، وهذا الأمر ليس صحيحا، لكنه لا يعني الإبقاء على الجهاز في الكهرباء طيلة اليوم.

وتبعا لما جرى ذكره، فإن أفضل طريقة لتشحن هاتف “آيفون” هي أن تقوم بوصله بالتيار الكهربائي عدة مرات خلال اليوم الواحد.

وإذا أردت عمرا طويلا لبطاريتك، عليك أن تتفادى البطاريات غير الأصلية ذات السعر الرخيص، لأنها تؤذي الجهاز وتلحق ضررا كبيرا بالبطارية.

فضلا عن ذلك، يمكنك أن تحمي بطارية هاتفك، من خلال تخفيض مستوى البريق في الشاشة، فحتى وإن بدا هذا الأمر مجرد تفصيل صغير، قد يكون مؤثرا بصورة كبيرة على هاتف الآيفون الخاص بك.