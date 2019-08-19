“الإحصاء”: ٦٤٤ ألف مصري حجم الجالية في الكويت

أوضحت الإدارة المركزية للاحصاء في تصريح صحفي اليوم الاثنين، رداً على الاحصاءات المنسوبة في وسائل الإعلام لجهاز الإحصاء المصري، أن أذونات العمل الصادرة في ٢٠١٨ لاستقدام عمالة مصرية تم الغاء ٢٣ ألف و٨٨٣ إذن عمل منها، مشيرةً إلى أن العدد المتبقي منها يبلغ ٣٨ ألف و٣٠٨ إذن عمل فقط للعمل في القطاع الاهلي.

وذكرت الإدارة المركزية للاحصاء، أن اجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بلغ ٥٧٧ عاملاً، أغلبهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

وأشارت إلى أن العدد الاجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي بلغ في نهاية العام الماضي ٢٠١٨ عدد ٤٠ ألف و٨٩٧ عاملاً، بلغ عدد الذكور منهم ٢٦ ألف و٥٤٥ عاملاً، بينما بلغ عدد الإناث ١٤ ألف و٣٥٢ عاملة، لافتة أن اجمالي العمالة المصرية في القطاع الخاص بلغ ٤٥١ ألف و٩٦٠ عاملاً، بينهم ٤٣٤ ألف و٥٠٠ ذكور و ١٧ ألف و٤٦٠ إناث.

وكشفت الادارة المركزية للاحصاء ان العدد الاجمالي للجالية المصرية في دولة الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار ٢٦ الف و ٥٥١ شخصا ليصبح ٦٤٣ الف و ٩٧٧ مصريا بانخفاض بنسبة ٣.٩٥٪؜ مقارنة ببداية العام نفسه منهم نحو ١٠ الاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.