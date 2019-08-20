وفيات يوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019

محمد بن جاسم بن علي الفيلكاوي، «88 عاماً»، شيع، للرجال: الشهداء، ق5، ش510، م9، للنساء: مشرف، ق5، ش12، م28، ت: 66277222 – 99056632.

محمد مبارك مطلق الحبيب، «70 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: الدسمة، ق4، ش44، م6، للنساء: سلوى، ق2، ش7، م20، ت: 99896511 – 99889315.

إبراهيم عبد الله إبراهيم المشعان، «76 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الخالد، القادسية، ق2، شارع حمد الخالد، م35، للنساء: المنصورية، ق2، شارع يوسف الغنيم، ج20، م7، ت: 99793636 – 22527783.

علي جاسم محمد المطوع، «20 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: المقبرة فقط، للنساء: كيفان، ق5، ش54، م1، ت: 94414448 – 55896111.

صقر ضاري صقر النجدي، «16 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق8، امتداد شارع الغوص، مقابل الجمعية، بجانب السنترال، للنساء: الأندلس، ق4، ش2، م83، ت: 99999137 – 99366964.