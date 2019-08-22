ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 54ر61 دولار أمريكي مقابل 61ر60 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية امريكية تراجعا في مخزونات الخام المحلية وارتفاعا في مخزونات المنتجات المكررة كما تأثرت السوق أيضا باستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 30ر60 دولار في حين انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا ليصل الى مستوى 68ر55 دولار.