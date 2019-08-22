العتيبي يقترح إجازة مرافق المريض بأجر كامل ودون سقف وتنتهي بانتهاء فترة العلاج

أعلن النائب خالد محمد العتيبي عن تقدمه باقتراح على قانون نظام الخدمة المدنية بحيث يمنح مرافق المريض إجازة مرافق دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج.

وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ست شهور خشية الفصل من العمل.

متابعا النص الحالي حدد فترة الست شهور كحد أقصى إجازة للمرافق واجبر الموظف على ضرورة مباشرة العمل والعودة إلى عمله بعد هذه الفترة دون مراعاة لحالة المريض في الخارج والظروف الاجتماعية الأخرى التي تحيط بالحالة وهناك حالات عديدة يكون الابن الوحيد هو المرافق للمريض.

وأضاف العتيبي بعد التعديل المقدم سيمنح الموظف بقوة القانون إجازة خاصة لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج، حتى تنتهي فترة العلاج وبراتب كامل ويصرف الراتب في هذه الحالة أول كل شهر.