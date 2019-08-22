حذرت الوكالة الاسبانية لشؤون المستهلك وسلامة الأغذية والتغذية اليوم الخميس من امكانية تفشي داء (الليستريات) على نطاق عالمي بعد تشخيص 150 حالة في إسبانيا.

وقالت الوكالة التابعة لوزارة الصحة الاسبانية في بيان على موقعها الالكتروني انها أرسلت تحذيرا إلى السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لافتة إلى إمكانية تشخيص حالات جديدة خارج حدود إسبانيا.

وأشارت الى احتمالية ان تكون الإصابة بالبكتيريا تخص سياحا قضوا إجازاتهم الصيفية في إسبانيا ولاسيما بمنطقة (الأندلس) الجنوبية التي تعد الأكثر تضررا.

وكانت وزارة الصحة الاسبانية أطلقت تحذيرا على المستوى الوطني منذ أيام قليلة بعد تفشي العدوى في منطقة (الأندلس) حيث تم تشخيص 80 حالة مبدئيا خلال الأيام القليلة الماضية لافتة الى ارتفاع العدد اليوم إلى 132 حالة بينها 23 لامرأة حامل.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 90 عاما في مستشفى بمدينة (إشبيلية) يوم الثلاثاء الماضي كانت تخضع للعناية المشددة بعد أربعة أيام من تشخيص إصابتها بالداء.

وأكدت الوزارة تشخيص 18 حالة أخرى في مدريد ومحافظات إسبانية أخرى في الوقت الذي يشتبه بوجود 500 حالة أخرى.

وتعد عدوى (الليستريات) مرضا بكتيريا لا يتسبب بأضرار في حال كانت صحة الفرد جيدة ولكنها قد تكون خطيرة جدا بالنسبة للنساء الحوامل والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وتشمل أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم والاضطراب المعدي والآلام في العضلات والشعور بالغثيان.