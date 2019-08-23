حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 24 أغسطس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى حار نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.