محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 24 أغسطس 2019

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
24 أغسطس 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 33&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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