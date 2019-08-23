حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 24 أغسطس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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