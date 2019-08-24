“القوى العاملة” تلغي أذونات عمل 56 ألف وافد

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة قيامها بإلغاء 56 ألف إذن عمل مسجلة لديها لكنها غير سارية، لافتة إلى أنها باشرت إجراءات إلغاء هذه الأذون بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذه الإجراءات استنادا للائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل ضمن القرار رقم 552/2018، والتي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل وهو خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب، مع مراعاة إلزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.