وفيات يوم الاحد 25 اغسطس 2019

باشا عبد الله حبيني المطيري، زوجة الشيخ فيصل محمد عبد العزيز المالك الصباح، «60 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان أسرة آل الصباح، قصر بيان، العزاء يوم الاثنين فقط، للنساء: الشهداء، ق2، ش205، م82، ت: 25398888 – 25231525.

أنيسة حسن علي بو حمد، «79 عاماً»، شيعت، الدعية، حسينية آل بو حمد، ت: 99545106 – 99703599.

خالد علي صالح الجاسر، «39 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الجاسر، العارضية، القسائم، ق1، شارع حمود الجابر الصباح، م27، للنساء: الفيحاء، ق7، ش74، م11، ت: 96622271 – 99013081 – 99758887.

عبد الله عبد الرزاق المحميد، «85 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: حسينية أم البنين، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 97373456 – 99990045.