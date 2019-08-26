“الشؤون”: 4 اصابات طفيفة في حريق محدود في دار رعاية الاحداث

قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالانابة بوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز المطيري ان حريقا محدودا اندلع في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين بمجمع دور الرعاية الاجتماعية وأدى الى وقوع اربع اصابات طفيفة.

واكد المطيري في تصريح صحفي سلامة جميع النزلاء باستثناء اصابات بسيطة لحقت باحد الابناء ومشرف اجتماعي واثنين من رجال الامن والسلامة اثناء محاولتهم اطفاء الحريق.

واوضح انهم تمكنوا من السيطرة على الحريق خلال دقائق وقبل وصول رجال الاطفال الذين باشروا على الفور باجراء تحقيق لتحديد اسباب الحادث.