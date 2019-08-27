أطلقت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الثلاثاء حملة (تبرع لتعليمهم) لصالح الطلبة والطالبات من ابناء الاسر المحتاجة في الكويت وذلك للسنة السادسة على التوالي.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية انور الحساوي في تصريح صحفي على هامش اطلاق الحملة في مجمع 360 ان من ضمن جهود الجمعية لتفعيل دورها مساعدة بعض شرائح المجتمع المحتاجة من أجل تمكين ابنائهم الطلبة من التعليم.

وأضاف ان الجمعية تطلق للعام السادس هذه الحملة داخل الكويت بهدف تغطية اكبر عدد من المتقدمين من الطلبة غير القادرين على دفع تكاليف الرسوم الدراسية الذين قد تصل اعدادهم الى 5000 طالب وطالبة.

وأعرب عن شكره لبنك الكويت الوطني على رعايته لمشروع تعليم أطفال الأسر من ذوي الدخل الضعيف في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية.

وبين ان الجمعية العام الماضي استطاعت تغطية الرسوم الدراسية ل4260 طالبا وطالبة اضافة الى 22 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد الحساوي ان الجمعية قد حرصت منذ تأسيسها عام 1966 على ترسيخ دورها في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

من جانبها قالت مديرة ادارة تنمية الموارد بالجمعية لمى العثمان انه يمكن التبرع للحملة عبر زيارة موقع الجمعية في مجمع 360 او عن طريق الموقع الالكتروني للجمعية.

وأضافت ان حملة التبرع ستواصل عملها يوم الاحد المقبل في مجمع الافنيوز بحضور رئيس مجلس الاداره الدكتور هلال الساير معربة عن بالغ شكرها لكل من دعم حملة التبرعات من المواطنين والشركات والقطاع الخاص.