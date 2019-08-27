انتهاء جلسة مفاوضات برشلونة وسان جيرمان حول نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي باريس سان جيرمان ونظرائهم في برشلونة، لحسم صفقة نيمار دون اتفاق.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإنه رغم انتهاء الاجتماع دون التوصل لاتفاق، إلا أن هناك تفاؤلًا يسود الجانب الكتالوني، علمًا بأن المفاوضات ستستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحضر الاجتماع من جانب برشلونة كل من إريك أبيدال المدير الرياضي، وخافيير بورداس مدير كرة القدم، إلى جانب أندريه كوري المستشار البرازيلي، وأوسكار جراو المدير التنفيذي للنادي، بينما مثّل باريس سان جيرمان مالك النادي، ناصر الخليفي، وليوناردو المدير الرياضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو، يُدفع على أقساط، في حين طلب سان جيرمان 100 مليون يورو، إلى جانب عثمان ديمبلي ونيسلون سيميدو.

ويتفائل برشلونة بإمكانية حسم الصفقة لصالحة، خاصة في ظل إصرار نيمار على العودة مجددًا لكامب نو، وعدم اللعب لسان جيرمان، إضافة لعدم وجود أي نية لديه في اللعب لريال مدريد.