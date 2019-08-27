اعلن وكيل وزارة المالية رئيس فريق تعويضات المتضررين من الامطار صالح الصرعاوي اليوم الثلاثاء انه تم صرف مطالبات العقارات لعدد 388 حالة من خلال تحويل المبالغ للحسابات البنكية للمستحقين.

واضاف الصرعاوي في بيان صحفي انه تم ايضا صرف مطالبات المركبات لعدد 246 مركبة ليصل العدد الإجمالي اضافة لما سبق أن تم صرفه للتعويض عن أضرار المركبات إلى 701 مطالبة من خلال تحويل المبالغ لحسابات المستحقين مبينا وجود عدد 36 حالة أخرى جاهزة للصرف الى حين استكمال المستندات البنكية.

وذكر ان اللجنة تعكف حاليا على استكمال باقي الحالات وتحديد قيمة التعويض المناسبة لكل حالة تمهيدا لصرفها خلال الايام المقبلة والخاصة بالممتلكات الشخصية (الأثاث) وباقي المطالبات العقارية والمركبات.