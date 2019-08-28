أكدت اكاديمية هندية اليوم الاربعاء ان مكتبة الشيخ صباح الاحمد بنيودلهي منارة ثقافية ثرية للعلم والمعرفة.

وذكرت نائب رئيس الجامعة الملية الاسلامية نجمة أختر في لقاء بسفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم ان هذه المكتبة الغنية بالمراجع والكتب العربية المميزة أصبحت مقصدا للباحثين ودارسي الثقافة العربية والتاريخ الاسلامي من مختلف المناطق الهندية.

وأكدت ان المكتبة التي افتتحت في عام 2011 بالمركز الثقافي العربي الهندي في الجامعة تعد معلما اخر في تاريخ العلاقات القديمة والقوية بين البلدين مشيدة بحرص أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الارتقاء بالأنشطة التعليمية والثقافية في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الى ان الربط الإلكتروني للمكتبة مع غيرها من المكتبات المميزة في الكويت مثل المكتبة الوطنية ومكتبة جامعة الكويت سيوفر فرصة مناسبة للطلبة والاكاديميين للاطلاع على المزيد من المراجع والمصادر.

من جانبه قال السفير الكويتي ان الهند كانت مهدا للحضارة البشرية ويجمعها بالكويت تاريخ كبير يتشعب في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والعلمية.

واكد السفير التزام الكويت بتسخير كل الجهود للمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية بجميع أنحاء العالم وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول الصديقة في هذه المجالات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال المنح الدراسية والبرامج الموضوعة لتبادل الزيارات بين الطلاب والأكاديميين في الجامعات والمراكز العلمية.

واضاف ان الكويت تسعى جاهدة لمد الإشعاع الثقافي والمعرفي إلى العالم أجمع بتوجيه من قائد العمل الانساني سمو أمير البلاد.