عرف اللبان بعطر الملوك والسلاطين فهو رمز الثراء والقوة والسطوة واستمدت مدينة سمهرم الأثرية بولاية ظفار في سلطنة عمان أهميتها من خلال موقعها الاستراتيجي حيث تتوسط المناطق التي توجد فيها محميات أشجار اللبان.

وزادها أهمية إطلالتها على المحيط الهندي مما جعلها نشيطة بتعاملاتها التجارية مع معظم الدول التي تقع موانئها على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.

ويستخرج اللبان بجرح جذوع اشجار ال(بيسوليا ساكرا) وهو سائل صمغي لبني ويتجمد ويؤخذ على شكل قطع صغيرة وهي أفضل أنواع أشجار اللبان التي تشتهر بها ولاية ظفار.