وجهت هيئة قضائية في الخرطوم اليوم السبت تهما بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير في جلسة محاكمته الثالثة.

وقال محامي البشير في تصريحات صحفية ان موكله ينكر التهم الموجهة إليه وان شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

وطلب محامي البشير من المحكمة خلال الجلسة الماضية الإفراج عن موكله بضمانة عادية كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين.

وافاد شهود اتهام بانهم عثروا بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة على اموال بلغت ستة ملايين و997 ألف يورو و351 ألف دولار وخمسة ملايين و721 ألف جنيه سوداني.

ووجهت للبشير في مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.