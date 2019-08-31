وفيات يوم السبت 31 اغسطس 2019

نادية محمد عبدالله الجطيلي، زوجة رياض محمد بن ثاني، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: خيطان، ق5، شارع ناصر الجبري، م37، ديوان الجطيلي، للنساء: العمرية، ق2، ش3، م41، ت: 99667525.

أسامة أحمد مجيد الغريب، «56 عاماً»، شيع، للرجال: العدان، ق8، ش107، م24، للنساء: الرميثية، ق5، ش50، م17، ت: 99773945.

عايشة ناصر الإبراهيم، زوجة عماد عبدالعزيز الإبراهيم، «64 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش14، م1، مقابل مسجد عبدالله بن أبي بكر، للنساء: الشامية، ق5، شارع عبدالله المجرن، م3، ت: 99800378 – 90003197.

فارس نجيب إبراهيم الوقيان، «26 عاماً»، التشييع صباح الأحد، للرجال: الفيحاء، ق3، ش35، م1، للنساء: القادسية، ق8، ش86، م1، ت: 22522884 – 22511088 – 99622552 – 97991917.

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