أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم السبت تحول مسار إعصار (دوريان) باتجاه ولايتي كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل بعد ان كان متوقعا ان يضرب ولاية فلوريدا.

وحذر المركز من أن (دوريان) “يتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي كإعصار من الفئة الرابعة مرجحا حدوث تأثيرات كبيرة له”.

وذكر المركز أنه “حتى مع تغير التوقعات فإن خطر الرياح الشديدة المصاحبة للاعصار لاتزال قائمة على طول سواحل ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية”.

وأضاف أنه “من المتوقع هطول أمطار غزيرة قادرة على احداث فيضانات مفاجئة تهدد الحياة على أجزاء من جزر البهاما والمناطق الساحلية جنوب شرق الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الجاري”.

من جانبه غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع (تويتر) قائلا “يبدو أن ولاية كارولينا الجنوبية قد تتأثر أكثر مما كان يعتقد سابقا بالإضافة الى جورجيا وكارولينا الشمالية أيضا.. إنه (دوريان) يتحرك ويصعب التنبؤ به إلا أنه أحد أكبر وأقوى الأعاصير التي رأيناها منذ عقود.