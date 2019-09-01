قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي إن هناك تنسيقا بين إدارة الطوارئ الطبية ووزارة الداخلية للتغطية الطبية لمجالس العزاء (الحسينيات) وروادها خلال شهر المحرم.

وأضاف الرفاعي في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه تم الاجتماع مع وزارة الداخلية والتنسيق لتفعيل خطة الطوارئ في (الصحة) ووضع جميع الطواقم الفنية والطبية على أهبة الاستعداد وفرز مسؤولين من إدارة الطوارئ الطبية في المواقع بالتعاون مع القادة الأمنيين بالمحافظات الست.

وأوضح أنه تم تجهيز غرفة الطوارئ المركزية وغرفة العمليات في ادارة الطوارئ الطبية واستعدادهم كليا إضافة إلى استعداد مراكز ونقاط الإسعاف المنتشرة في الكويت خلال هذه الفترة مشيرا إلى تجهيز واستعداد المستشفيات في حالة حصول اي طارئ لا سمح الله.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية وجهود جميع فنيي الطوارئ الطبية والطواقم الطبية معربا عن الشكر والتقدير للقيادات الأمنية والطبية على ما يبذلونه من جهود تصب في المصلحة العامة وتحفظ أمن الوطن وأمانه.