قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام اسامة السلطان ان اكثر من 72045 معلم ومعلمة دشنوا بداية العام الدراسي 2019/2020 منهم 5ر67 بالمئة كويتيون موزعين على مراكز عملهم البالغ عددها 853 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.

وقال الوكيل السلطان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان هذا العام شهد افتتاح 20 مدرسة جديدة تم تشغيلها وتوفير مستلزماتها المادية وكوادرها البشرية بنجاح بداية هذا العام بواقع 4 رياض اطفال و 6 مدارس ابتدائية و3 مدارس متوسطة و 7 مدارس ثانوية.

وأوضح ان اجراءات الاستعداد لهذا العام تضمنت استقطاب جميع العناصر الوطنية من مخرجات كليات اعداد المعلم في مختلف التخصصات واكثر من 500 معلم من ذوي الكفاءة من ثلاث دول وهي فلسطين والاردن وتونس في تخصصات العلوم والانحليزي والرياضيات بالنسبة للذكور والرياضيات والفيزياء والتربية البدنية إناث.

ولفت الى انه من المتوقع ان يلحق بهم ما يقارب 200 معلم ومعلمة ممن توافرت لديهم شروط التعاقد المحلي.

واوضح السلطان ان خطط استعدادات المدارس تشمل الاستعداد لاستقبال اكثر من 414474 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.