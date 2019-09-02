مجلس الوزراء: مكافأة للجمركيين المشاركين في ضبط 10 ملايين حبة مخدرة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مكافأة مالية لمجموعة من مفتشي الإدارة العامة للجمارك الذين شاركوا في ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر كميتها بعشرة ملايين حبة في شهر يوليو الماضي تقديراً لما قاموا به من جهود في ضبط هذه الكمية من الحبوب المخدرة، معربا عن تقديره وثقته في قدرة العاملين في الإدارة العامة للجمارك على مواصلة جهودهم المشكورة لتجنب البلاد شر هذه الآفة المدمرة والمحافظة على أمن البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح – بما يلي:

أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تقرير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2018 /2019، وما تضمنه من ملاحظات ومقترحات استهدفت معالجة أوجه الخلل والسلبيات القائمة في الأجهزة الحكومية المختلفة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخراً، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.