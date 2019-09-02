وفيات يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019

رباب عبدالله غلوم منصوري، أرملة عبدالعلي غلوم أكبر، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام حسن، للنساء: مبارك الكبير، مسجد القدس، ت: 69666618.

جاسم أحمد عيسى الوزق، «65 عاماً»، شيع، للرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش6، م9، للنساء: النعيم، ق2، ش10، م12، ت: 55588220 – 66811223 – 55373355.

يحيى إسماعيل حسين، «86 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: أبوفطيرة، ق7، ش163، م60، ت: 55233313 – 55245542.

مطلق بداح آل خيوط السبيعي، «91 عاماً»، شيع، للرجال: الرحاب، ق3، ش19، م12، للنساء: عبدالله المبارك، ق4، ش403، م53، ت: 99065659 – 94000135.

مكية عبدالرزاق إبراهيم الرومي، أرملة محمود محمد حسن الفيلكاوي، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: الصباحية، ق1، ش17، م859، للنساء: هدية، ق5، ش9، م23، ت: 98090099.

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الدارمي، «90 عاماً»، شيع، للرجال: حطين، ق3، ش11، م60، للنساء: الأندلس، ق10، ش9، م195، ت: 50055055 – 66797797.

سلمان سعران عامر الدماج العازمي، «92 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الثلاثاء، مقبرة صبحان، مبارك الكبير، ق3، ش12، م81، ت: 99662959 – 99488550.

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