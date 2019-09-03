بعد اكثر من 70 عاما من الغياب عادت شجرة القرم (المانغروف) إلى السواحل الكويتية لتزين الشواطئ إذ كانت موجودة في فترة الاربعينيات من القرن الماضي في منطقتي الخويسات وكاظمة.

واعاد مشروع مشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي الشجرة الى ساحل منطقة الشويخ القريب من المستشفيات وذلك بعد انقراضها بسبب الاحتطاب.

وتعد شجرة القرم من أقوى الاشجار التي تتحمل الملوحة العالية إضافة إلى أنها تشكل بيئة قوية لنمو وتكاثر العديد من الكائنات الحية البحرية والطيور كما انها من أفضل المصدات لحماية الشاطىء من التآكل وانتاج الأوكسجين.