أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي اليوم الثلاثاء ان منتسبي الجمارك مستمرون بلا هوادة في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والمحظورة بشتى الوسائل والسبل.

وأضاف الجلاوي في بيان صحفي ان منتسبي الجمارك قادرون على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة أهلها.

وأعرب عن شكره لمجلس الوزراء باعتماد مكافآت مجزية لعدد من المفتشين الجمركيين الذين وقفوا سدا منيعا أمام محاولة تهريب كمية من المؤثرات العقلية تقدر بالملايين إلى داخل البلاد.

يذكر ان مجلس الوزراء الكويتي قرر يوم أمس الاثنين تخصيص مكافأة مالية لمجموعة من مفتشي الجمارك الذين شاركوا في ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بعشرة ملايين حبة.