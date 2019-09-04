“حشد”: خطوات خصخصة القطاع العام في الكويت “مشروع لتصفية الدولة”

أصدرت حركة العمل الشعبي بيانا بشأن خطوات خصخصة القطاع العام في دولة الكويت .. “مشروع تصفية الدولة” ، وقالت الحركة في بيانها:

تتابع حركة العمل الشعبي (حشد) عن كثب التحركات الحكومية بشأن تسريع وتيرة أنشطة خصخصة القطاع العام أو ما يمكن أن نطلق عليه “مشروع تصفية الدولة”، حيث رصدت الحركة (حشد) من خلال البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أغسطس 2019 بتلقي توصية من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بضرورة استكمال إجراءات عملية تخصيص “محطة الشعبية الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، وكذلك قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات”.

إن تجربة عملية الخصخصة في الكويت تعاني من عدم انضباط لأن هدفها الأساسي يكمن في نقل ملكية المرافق والمشروعات العامة إلى طبقة التجار (الاقطاعيين) فقط، دون النظر إلى ما سيتم تحقيقه من منفعة على مستوى المجتمع وأفراده، وكذلك دون منافسة حقيقة مع شركات رائدة نتيجة قانون الوكيل المحلي الذي يعزز الاحتكار لصالح تجار السلطة مما سيفتح المجال إلى احتكار هؤلاء التجار لنحو 97% من ثروات الأمة ومقدراتها في حال نجاح الحكومة في تطبيق توجهات الخصخصة بصيغتها الحالية.

كما أن تجربة الخصخصة في الكويت لم تكن مشجعة على الإطلاق سواء من جانب تحسين جودة الخدمات وتقليل كلفتها، أو في توفير فرص العمل اللائقة للعمالة الكويتية، وها هي تجربة خصخصة محطات تزويد الوقود مثال واضح على فشل برامج التخصيص، فماذا تغير في محطات الوقود سوى شبه احتكار للخدمة، وتغيير صبغ المحطات، واختفاء العمالة الكويتية فيها لمصلحة الآلاف من العمالة الآسيوية لتقليل الكلفة على المستثمر وتحقيق أرباح كبيرة له. وفي المقابل تخلصت الدولة من رواتب بضع مئات من الكويتيين، بينما جلبت الجهات التي اشترت خدمة حيوية الآلاف من العمالة الآسيوية التي تستخدم كل مرافق البلد من طرق ومراكز صحية ومستشفيات ومطار، وغيرها، مما أحدثت ضغط رهيب على الخدمات العامة كان المتضرر الأكبر منها المواطن الكويتي. إضافة إلى تحويل رواتبها إلى خارج البلد، وكذلك كلفة الأمن والتأثيرات الاجتماعية لتلك العمالة ذات التأهيل العلمي والفني المتدني، فمن الذي ربح ومن الذي خسر من عملية التخصيص غير المنضبطة تلك؟ إنه المستثمر فقط مقابل خسارة الدولة والمجتمع.

لقد حاربت حركة العمل الشعبي (حشد) من خلال نوابها في مجالس سابقة من أجل حماية المواطن الكويتي وخصوصاً من ذوي الطبقى الوسطى، وذلك بإقرار المادة الرابعة من قانون التخصيص والذي يحضر تخصيص قطاعات التعليم والصحة. ولكن واقع الحالي يبين أن هناك توجهات حكومية تسعى لتعديل هذه المادة لتكون جميع قطاعات الدولة مباحة للتاجر المحلي وبمباركة السلطة. إن هذه الخصخصة بشكلها وصيغتها الحالية سينتج عنها العديد من المخاطر الاجتماعية التي ستؤثر على المستوى المعيشي للمواطن بالسلب من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المخصصة، وعدم توفير فرص العمل اللائق للمواطن الكويتي، وارتفاع معدلات البطالة، واضعاف وسحق الطبقة الوسطى، ومشكلات أسرية عديدة ابرزها قد يكون التفكك الأسري نتيجة عوامل اقتصادية، وغيرها.

لذلك، تؤكد حركة العمل الشعبي (حشد) رفضها القاطع لتلك التوجهات الحكومية التي تسعى لتخصيص السلع والخدمات الاستراتيجية لما لها من سلبيات عديدة على مستوى المواطن. كما تدعو الحركة جموع الشعب الكويتي، والحركات النقابية والاتحاد العام لعمال الكويت، والحركات السياسية للتصدي لهذه التوجهات الهادفة لمزيد من الاحتكار لطبقة (التجار) ليس لها هدف إلا توسيع ايراداتها على حسب الوطن والمواطن، وكذلك الاضرار بحقوق العمال. وإذ تؤكد الحركة (حشد) على انها ستستمر في رصد هذه التوجهات وفضحها أمام الرأي العام الكويتي دفاعاً عن مكتسبات الأمة ومصالحها.