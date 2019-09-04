“التجارة”: إغلاق 4 بسطات في سوق سمك شرق

قررت وزارة التجارة والصناعة اغلاق 4 بسطات في سوق السمك بشرق لقيامها بعمليات غش تجاري في الوزن .

واوضحت الوزارة انها لن تتهاون مع اي عمليات غش تجاري او تلاعب . واشار الى ان الوزارة تشدد على المخالفات التي تخص المخالف المتواجد في المحل وكذلك صاحب الترخيص .

ونوهت الوزارة انها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين الذين يقومون بعمليات غش تجاري بمختلف انواعها .

كما اوضحت التجارة انها مستمرة في جولاتها التفتيشية على الاسواق وان مفتشي الوزارة يتمتعون بخبرات وحصلوا على دورات تدريبية المتخصصة بمجال الرقابة على الاسواق .