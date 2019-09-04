اعلنت رئيسة مركز العمل التطوعي الكويتي عضو المجلس الاعلى للبيئة الشيخة امثال الاحمد الجابر الصباح موافقة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة حاليا بالجمعيات التعاونية إلى أكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ادلت به الشيخة امثال الاحمد عقب ترؤسها اجتماعا اليوم الأربعاء مع مستشارين من الهيئة العامة للبيئة ونائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان وعدد من رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.

وقالت الشيخة أمثال الاحمد انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة بين اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والمجلس الأعلى للبيئة لبحث آلية تنفيذ استبدال الأكياس البلاستيكية إلى أكياس صديقة للبيئة.

وأكدت ان هذا الاستبدال سيسهم في الحفاظ على البيئة ويخفف من الاثار الضارة التي تسببها مخلفات الأكياس البلاستيكية كونها غير قابلة للتحلل ما يجعلها عبئا كبيرا وخطرا يهدد حياة الانسان والكائنات الحية الأخرى.