تغريم “غوغل” 170 مليون دولار لانتهاكها خصوصية الأطفال

قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية اليوم الأربعاء ان شركة (غوغل) وافقت على دفع غرامة بقيمة 170 مليون دولار لانتهاكها خصوصية الأطفال عبر نشر اعلانات موجهة لهم عبر موقع (يوتيوب) التابع لها.

وذكرت اللجنة في بيان ان (غوغل) و(يوتيوب) سيدفعان حوالي 136 مليون دولار للجنة التجارة الفيدرالية و34 مليون دولار لولاية (نيويورك) في نطاق تسوية بعد اتهام الشركة بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على شبكة المعلومات العالمية (انترنت).

وتأتي هذه الغرامة بعد تحقيق اللجنة حول الاتهامات التي وجهت لموقع (يوتيوب) بشأن جمع معلومات شخصية عن أطفال من دون موافقة الوالدين.

وتعد هذه أعلى غرامة تفرضها اللجنة على شركة تكنولوجية بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت منذ بدء العمل بالقانون عام 1998.

وتوصلت اللجنة في يوليو الماضي الى تسوية مع شركة (فيسبوك) تبلغ خمسة مليارات دولار بسبب اتهامات لعملاق التكنولوجيا الأمريكي بانتهاك خصوصية المستخدمين