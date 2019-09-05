قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن نجم (سهيل) وهو من النجوم الجنوبية سيشاهد بالعين المجردة في سماء الكويت في تمام الساعة 19ر4 من فجر يوم غد الخميس على أن يغيب في تمام ال13ر10 صباحا.

وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أنه بطلوع هذا النجم يبدأ الطقس في التحسن قليلا ويبرد الماء ويزيد الظل طولا ويطول الليل ويقصر النهار وتقل ساعات النهار.

وأضاف أن الشمس مع ظهور هذا النجم تميل إلى الجنوب وتقترب من خط الأفق وتقل حرارة أشعتها ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى للأيام الأولى 45 درجة مئوية والصغرى 28.

وذكر أن (سهيل) وهو ثاني ألمع النجوم في السماء بعد الشهري اليمانية (المرزم) والذي يبعد عن الأرض بمقدار 313 سنة ضوئية يمتد موسمه نحو 53 يوما حتى دخول موسم الوسم في 16 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه بسبب كروية الأرض فإن يمكن المناطق التي تقع شمال خط الاستواء لا يمكنها رؤية نجم سهيل إلا في شهور معينة أما المناطق الواقعة شمال دائرة عرض 37 درجة لا تشاهده.

وبين السعدون أن مدة بقاء نجم سهيل في السماء ستزيد يوما بعد يوم على أن يبكر في الشروق كل يوم أربع دقائق لافتا إلى أن رؤيته ستكون على درجة 155 على حساب البوصلة.