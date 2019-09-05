طقس الكويت: شديد الحرارة نهارا وحار ليلا

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس إن طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار خلال بداية الليل ويصبح حارا نسبيا في آخره مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا تكون أغلبها في صورة رياح شمالية غربية خفيفة.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية.

وأوضح القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع أن الطقس مساء الخميس سيكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر ان الطقس المتوقع نهار الجمعة سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس المتوقع مساء الجمعة سيكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس المتوقع نهار السبت سيكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس مساء السبت حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.