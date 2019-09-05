أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5955 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر164 مليون سهم تمت من خلال 5413 صفقة نقدية بقيمة 8ر22 مليون دينار كويتي (نحو 24ر75 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4793 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر110 مليون سهم تمت عبر 3050 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 7ر19 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر6547 نقطة بنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر36 مليون سهم تمت عبر 2363 صفقة بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 4ر57 مليون دولار).

وكانت شركات (إيفا) و(آبار) و(إيفا فنادق) و(قيوين أ) و(المال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(دانة) و(أهلي متحد) و(ابيار) و(المال) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (منشآت) و(رماية) و(الراي) و(منازل) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.