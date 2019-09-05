“الأزرق” يواجه نيبال اليوم في تصفيات قطر٢٠٢٢ وآسيا٢٠٢٣

يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم منافساته في المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وكأس آسيا المقرر إقامتها في الصين 2023، حينما يواجه المنتخب النيبالي في الثامنة من مساء اليوم على استاد نادي الكويت، علما بأن المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها الأزرق تحت مظلة الاتحادين الآسيوي والدولي، منذ تعليق النشاط في 16 أكتوبر 2015، قبل أن يعود مجددا إلى الساحة الدولية في ديسمبر 2017.

يذكر أن المباراة كان مقررا إقامتها في العاصمة النيبالية كاتماندو، غير أن مسؤولي الاتحاد النيبالي خاطبوا مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل استضافة اللقاء، نظرا لعدم جاهزية ملاعبهم، وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه.

وتتأهل المنتخبات أصحاب الصدارة في المجموعات الثمانية، إضافة إلى 4 أفضل منتخبات حاصلة على المركز الثاني في هذه المجموعات إلى كأس آسيا مباشرة، وكذلك الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين تتنافس المنتخبات الـ 24 التالية في الترتيب على حجز 12 مقعدا متبقيا في البطولة القارية.