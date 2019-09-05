وفيات يوم الخميس 5 سبتمبر 2019

سعدية مياح دهيمان العركي، أرملة نومان دحيلان الشمري، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: سعد العبدالله، ق9، مقابل السكراب، للنساء: القصر، ق4 ب، ش2، م228، ت: 55446565.

عائشة سعود عبدالعزيز القديري، زوجة سالم صالح أحمد الشايجي، «40 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق4، ش42، م6، للنساء: الروضة، ق4، ش45، م8، ت: 96077788 – 99810778.

نورة محمد القرعوطة الرشيدي، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله المبارك، ق9، ش905، م32، للنساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق9، ش923، م24، «مقابل فرع الجمعية»، ت: 99380005.

بدرية عبدالسيد المعلا، أرملة جمال حسين دشتي، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، ق12، ش خالد بن عبدالعزيز، للنساء: حسينية السيد علي الموسوي، بنيد القار، ق1، ش الأزهر، قسيمة7، م12، ت: 99532227 – 50518668.

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