وصلت الى مطار الخرطوم اليوم الجمعة طائرة ثالثة من الجسر الجوي الكويتي محملة بحوالي 30 طنا من المساعدات الانسانية لمتضرري السيول والأمطار التي ضربت السودان أخيرا.

وقال نائب السفير الكويتي في الخرطوم عبد الكريم المجيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطائرة الثالثة من المساعدات الانسانية الكويتية للسودان وصلت اليوم بتوجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائد العمل الانساني) في مد يد العون للاشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفياضانات.

واضاف ان الطائرة الثالثة محملة بحوالي 30 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية والبيئية مقدمة من جمعية العون المباشر والهلال الأحمر الكويتي مؤكدا استمرار الجسر الجوي حتى انجلاء الازمة في جميع انحاء السودان.

وفي هذا الصدد قال ممثل مكتب العون المباشر بالكويت فهد عبدالعزيز ان الجمعية تخطط بشكل مبدئي لتقديم حوالي 270 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية لاكثر الولايات تضررا في النيل الابيض وسنار والجزيرة.

ولفت عبدالعزيز الى ان هذه المساعدات تأتي عبر مسارين اولهما الجسر الجوي والثاني الشراء من الاسواق المحلية.

وبدوره اعرب رئيس لجنة تسلم الدعم الخارجي التابعة للمجلس السيادي موسى عمر عن شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها بجانب السودان مؤكدا ان المساعدات الانسانية ستخصص وتنقل بشكل عاجل إلى المناطق المنكوبة.

وقال رئيس جمعية الصداقة السودانية – الكويتية مأمون ابراهيم ان الكويت قيادة وشعبا ظلت سباقة في العمل الانساني وتقديم يد المساعدة متقدما بالشكر لامير الكويت والمنظمات الانسانية وعلى رأسها الهلال الاحمر وجمعية العون المباشر ولكل من ساهم في الجسر الجوي.

يذكر ان طائرتين محملتين بحوالي 80 طنا من المساعدات وصلتا في وقت سابق الى السودان ضمن الجسر الاغاثي الكويتي.

واعلنت السلطات السودانية عن وفاة 78 شخصا واصابة 98 اخرين وانهيار 64 الف منزل بسبب السيول والفيضانات التي تعرض لها السودان منذ اوائل يوليو الماضي فيما اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة الى 150 مليون دولار اضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات اضافة الى 1ر1 مليار دولار للمساعدة في الاوضاع الانسانية في السودان.