وفيات يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019

عيسى أحمد كرم علي، 76 عاما، شيع، السرة – ق 4 – ش حمد الرومي – م 105، ت: 25338405 – 98889085.

بشرى أحمد عبدالكريم الجريدان، زوجة – إسماعيل غلوم علي الدشتي، 52 عاما، شيعت، الرجال: الدعية – مسجد البحارنه، ت: 99787644، النساء: صباح السالم – ق 9 – ش 2 – ج 3 – م 54، ت: 99513476.

هادي عدس صالح النمران، 89 عاما، شيع، الرجال: إشبيلية – ق 1 – ش 132 – م 13، ت: 62221456، النساء: الفروانية – ق 2 – ش 140 – م 33، ت: 99072874.

منيرة محمد إبراهيم الراشد، أرملة – محمد جاسم القناعي، 76 عاما، شيعت، الرجال: الشويخ – ديوان القناعات، ت: 55555250، النساء: بيان – ق 5 – ش الأول – م 19، ت: 99882150.

لطيفة هجاج هذال، أرملة – ذياب بداح الشويب، 75 عاما، شيعت، الرجال: بالمقبرة فقط، 55204772، النساء: الرقة – ق 6 – ش 3 – م 239.

حسين علي حسين بوصخر، 46 عاما، شيع، الرجال: السالمية – الحسينية الحيدرية، ت: 67777054، النساء: العمرية – ق 2 – الشارع الخامس – م 18، ت: 99564484.

إبراهيم عبدالرحمن درداب، 84 عاما، شيع، الرجال: العديلية – ق 1 – ش سلطان الكليب – م 3 «فقط يوم السبت»، ت: 99896699 – 67758552، النساء: العديلية – ق 1 – ش 11 – م 3 «ابتداء العزاء من يوم السبت»، ت: 99474832.

عواطف محمد سعود العون، 62 عاما، تشيع التاسعة من صباح السبت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99014646 – 99015155، النساء: العديلية – ق 3 – ش المرجان – م 77، ت: 99665773.

أحمد عبدالله أحمد الحساوي، 73 عاما، «يشيع التاسعة من صباح يوم السبت»، الرجال: بيان – ق 1 – ش 2 – ج 2 – م 1، ت: 99038688، النساء: مشرف – ق 5 – ش 12 – م 16، ت: 99015282.

سالم سند الجويدان المرشاد، 89 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر يوم السبت»، الرجال: الرابية – ق 4 – ش 2 – م 70، ت: 99755747، النساء: الفروانية – ق 2 – ش 147 – م 3، ت: 99140041.

علي حسين عبدالله أحمد، 46 عاما، شيع، الرجال: شرق- مسجد عبدالله العالم – بجانب حسينية معرفي، ت: 50666559، النساء: الجابرية – ق 12 – ش 9 – م 53 «العزاء عصراً فقط»، ت: 66555434.