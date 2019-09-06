ثالث وفاة في الولايات المتحدة بسبب السجائر الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم الجمعة تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد مرتبطة باستعمال السيجارة الإلكترونية في ولاية (إنديانا) بالوسط الغربي للولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الصحة في الولاية في بيان أن الوفاة ناجمة عن “إصابة شديدة في الرئة مرتبطة بتاريخ من استخدام السجائر الإلكترونية”.

وأكدت الوزارة أنها تحقق في 30 حالة من إصابات الرئة الحادة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية سجلت غالبيتها بين أفراد تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما موضحة أن ثماني حالات تم التأكد منها.

وسجلت أول وفاة بمرض رئوي ذي صلة بتدخين السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة الشهر الماضي كذلك عندما توفي رجل من ولاية (إلينوي) بسبب مشاكل في الرئة مرتبطة باستخدامه للسجائر الإلكترونية.