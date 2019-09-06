منحت ماليزيا رئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية لولوة الملا جائزة العالم الإسلامي (رانيا) لاسهاماتها في حقوق المرأة بالكويت والعالم الإسلامي.

وتسلم الجائزة عن الملا ابنها صالح النفيسي خلال حفل اقيم اليوم الجمعة في ختام اعمال المؤتمر التجاري والاستثماري للعالم الإسلامي بنسخته التاسعة بمشاركة اكثر من 40 دولة.

وقالت مديرة المؤتمر ليلى راني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الملا تعتبر من الناشطات اللاتي وضعن بصمتهن في الأنشطة الاجتماعية والثقافية على الصعيد الكويتي والإسلامي والعالمي.

واضافت ان مسيرة الملا في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز حقوقها وتمكينها قانونيا يجب ان يشاد بها وهي تستحق هذا التكريم على مستوى العالم الاسلامي مشيرة ايضا الى اسهاماتها في حقوق الانسان بشكل عام.

من جانب آخر اشادت راني بجهود الكويت في دول العالم الإسلامي والعالم اجمع تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني.

واشارت الى ان المؤتمر ابرز على غلاف مجلته (أو آي سي توداي) صورة امير الكويت فيما ابرزت المجلة النهضة العلمية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية في الكويت.

واوضحت ان العدد الجديد للمجلة تطرق الى (رؤية الكويت 2035) وبعض معالم الكويت والصروح الموجودة فيها بما في ذلك وكالة الانباء الكويتية (كونا) وآليات عملها المحلي والدولي.

يذكر ان جائزة (رانيا) تقدم سنويا في المؤتمر التجاري والاستثماري للعالم الاسلامي والذي ينظمه المركز التجاري الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي ومقره ماليزيا.

وتم منح الجائزة هذا العام ل12 شخصية نسائية من دول الكويت وماليزيا والإمارات والهند وأذربيجان وقطر وإيران.