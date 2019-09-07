فريق “إكسبو ٩٦٥” الكويتي يشارك في الاحتفالية الدولية للحرف اليدوية

أعلن المؤسس والمنسق العام لفريق إكسبو ٩٦٥ للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال عن تمثيل ٤ من أعضاء الفريق للكويت في الاحتفالية الدولية للحرف اليدوية التي تقام خلال الفترة من ١٣-١٦ سبتمبر الجاري في مدينة كوكاند بجمهورية أوزبكستان الصديقة بالتعاون والتنسيق مع المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسفيك (WCC-ARP).

وقال كمال في تصريح صحافي أن ١٤٠٠ حرفي سوف يشاركون في الاحتفالية المذكورة من ٤٠ دولة حول العالم، موضحا أن ال ٤ أعضاء إكسبوا ٩٦٥ الذين سيشاركون في الاحتفالية هم منسق الحرفيين (ناسج ومصمم وأنوال يدوية) الدكتور علي صالح النجاده، والباحث في التراث واللهجة الكويتية حسن أحمد القطان، والمتخصص في الحفر والحرق على الخشب أنور باقر الجدي، والمتخصص في الحفر والتشكيل على الخشب غانم جاسم الحساوي.

وتابع كمال بان هذه المشاركة الدولية لأعضاء الفريق ليست الأول من نوعها دوليا، فقد شارك عدد من أعضاء الفريق في مؤتمرات ومعارض

واحتفاليات مختلفة في كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية النيبال الديموقراطية￼

الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، وأوكرانيا، إضافة إلى جمهورية أوزباكستان.

وأوضح كمال أن فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين تأسس بتاريخ 7/3/2016والفريق مسجل كفريق تطوعي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن الفريق عضو في المجلس العالمي للحرف لإقليم أسيا والباسفيك (WCC-ARP)، ويضم الفريق نحو 145 عضو يمارسون اكثر من 45 تخصصا تراثيا وحرفيا وإبداعيا، لافتا إلى أنه منذ تأسيس الفريق وحتى الآن تم 3 معارض سنوية رئيسة واكثر من 130 معرضا متنوعا داخل وخارج الكويت، كما تعاون الفريق في إقامة معارض بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص. كذلك حرص الفريق على إقامة العديد من معارضه في المدارس الحكومية والخاصة وفي جامعة الكويت، وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والثقافية ونحوها. كذلك عقد إلى جانب معارضه السنوية السابقة 6 ملتقيات مختلفة، كما كرم في تلك المعارض نحو 1050 شخصية كويتية وعربية وغير عربية رائدة ومتميزة ممن اسهموا في رفع راية الكويت وخدموا أهلها في مختلف مجالات العمل والعطاء أو خدموا التراث والحرف اليدوية والثقافة بشكل عام.